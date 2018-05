Cgil: infortuni drammatica emergenza nazionale

Roma, 13 mag. - "Siamo di fronte ad una drammatica emergenza nazionale che ci interroga sul legame tra condizioni di lavoro e modello di sviluppo e innovazione". Così in una nota la Cgil nazionale, dopo l`ennesimo incidente sul lavoro che si è verificato oggi presso le Acciaierie Venete e che ha visto gravemente coinvolti 4 operai.

"Nella lotta contro gli infortuni - prosegue la Cgil, che esprime vicinanza ai lavoratori vittime degli infortuni e alle loro famiglie - siamo tra due fuochi: da un lato il vecchio modo di lavorare, specie nei settori più colpiti, in cui si continua a morire esattamente come mezzo secolo fa; dall`altro, il nuovo che avanza, il futuro 4.0, portatore di nuovi fattori di rischio e malattie professionali, in parte ancora non indagati".

Per la Cgil "occorre, dunque, potenziare i controlli per rendere esigibili le leggi esistenti, da implementare e modellare anche sulla base delle nuove esigenze" .