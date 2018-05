Governo, Gasparri: FI guarderà ai fatti senza arrendevolezza

Roma, 13 mag. - "Noi abbiamo due punti di riferimento molto chiari: il programma del centrodestra, che ha consentito alla nostra coalizione di essere la più votata alle elezioni; la presenza e il ruolo di Sivio Berlusconi, sempre in campo, oggi ancor di più con la prima parziale cancellazione delle ingiustizie subite in questi anni". Lo ha dichiarato in una nota il senatore Maurizio Gasparri (FI).

"Forza Italia - ha aggiunto - più che della `benevolenza` deve fare della coerenza la sua priorità. Attivi custodi delle scelte comuni, per sostenerle nel Paese e nel Parlamento. Tasse, lavoro, impresa, sicurezza, immigrazione: vedremo sul campo chi e come agirà. Forza Italia dovrà valorizzare al massimo il grande e positivo effetto della decisione che rafforza il ruolo del nostro Presidente, ma tutti dobbiamo mobilitarci sul territorio, a partire dalle elezioni amministrative di questi giorni. Berlusconi, Forza Italia, centrodestra: un trinomio chiaro che ci consentirà un forte recupero di consenso. Ma solo se saremo attivi e presenti ovunque e intanto guardando in Parlamento ai fatti, senza arrendevolezza".