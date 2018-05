Gerusalemme: via libera governo israeliano a progetto teleferica

Gerusalemme, 13 mag. - Il governo israeliano ha dato oggi il via libera ad un investimento di 56 milioni di dollari (43 milioni di euro) per la costruzione di una teleferica per collegare Gerusalemme Ovest - la parte ebraica - alla Città vecchia, situata a Gerusalemme Est, la parte palestinese occupata da Israele.

L'annuncio del ministro del Turismo Yariv Levin giunge alla vigilia del trasferimento ufficiale dell'ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme. Questo progetto di teleferica "cambierà la faccia di Gerusalemme offrendo a turisti e visitatori un accesso confortevole al Muro del Pianto", nella Città vecchia, ha affermato Levin. Lunga 1,4 chilometri, la teleferica partirà da Gerusalemme Ovest per raggiungere il Monte degli Ulivi, a Geruselamme Est, poi la Porta del Letame, la più vicina al Muro del Pianto.

Il governo aveva approvato l'anno scorso la prima fase del progetto. La teleferica avrà quattro stazioni e potrà trasportare 3.000 persone all'ora per ciascuno senso di marcia. Dovrebbe essere operativa dal 2021.