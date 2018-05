Meloni: no di Mattarella a incarico per Salvini andava contestato

Roma, 13 mag. - A giudizio di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, l'incarico a un presidente del Consiglio del centrodestra "andava chiesto con maggior forza e andava contestata la scelta di Mattarella" di non conferirlo a Matteo Salvini.

Parlando a in 1/2 ora in più su Raitre, Meloni ha spiegato che sul tema "io non sono stata timida, altri sì. Ed è falso - ha aggiunto - che non abbiamo portato una soluzione al presidente Mattarella. L'abbiamo proposto l'incarico a Salvini. Contesto la sua scelta perché il giorno dopo ha detto che avrebbe mandato in Parlamento un governo proprio, fatto di persone che non conosciamo e che avrebbe avuto una maggioranza ancora più evanescente".

"Quando vince il Pd siamo in una repubblica parlamentare, quando vince qualcun altro siamo in una repubblica presidenziale", ha chiosato la leader di Fdi.