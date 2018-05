Fonti M5s: buonissime possibilità di convergere su premier... -2

Milano, 13 mag. - Arrivare a "digerire" la necessità di un premier terzo "è stato difficile, perchè per noi Di Maio era molto desiderato come premier come per loro Salvini. C'è voluto un po' di tempo, ma alla fine ci stiamo arrivando", hanno spiegato le stesse fonti M5s, che però alla domanda su chi possa essere il nome, si limitano a dire: "Aspettate uno-due giorni...". Alla richiesta di indicazioni almeno sul profilo del 'premier terzo', le stesse fonti pentastellate hanno spiegato: "Qualsiasi profilo avrà un programma politico molto stringente".

Il lavoro sul contratto di programma, invece, "procede benissimo, siamo quasi alla chiusura del contratto che arriverà questa sera". Ma oggi il testo non sarà comunque diffuso: "Lo faremo vedere prima a Mattarella, per rispetto". Luigi Di Maio e Matteo Salvini dunque non dovrebbero tornare al tavolo del Pirellone: "Lo faranno solo se ci sarà bisogno della loro presenza, ma crediamo di no. Magari si vedono loro, ma non qui...", hanno concluso le fonti.