Mattarella: 40 anni fa la legge Basaglia, riforma innovativa

Roma, 13 mag. - "Il 13 maggio di quarant'anni fa il Parlamento italiano approvò una riforma fortemente innovativa - nota come 'Legge Basaglia' - che modificò la concezione e i criteri dell'assistenza psichiatrica, superando la logica di mera custodia dei manicomi. Si tratta di norme che hanno collocato l'Italia in posizione d'avanguardia e, ancora oggi, costituiscono un motivo d'orgoglio per la nostra cultura e la nostra civiltà". Lo ha sottolineato in un messaggio pubblicato sul sito del Quirinale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Quanto è stato compiuto nell'organizzazione sanitaria del Paese, e nei servizi territoriali, continua a rappresentare - ha sottolineato il capo dello Stato - un punto di riferimento nel confronto internazionale e quella legge segna ancora un punto di svolta. Non possono esistere luoghi o categorie entro i quali gli individui smettono di essere persone. La 'Legge Basaglia' sfida la società a diventare un contesto appropriato per tutti, imponendo nelle politiche pubbliche una riflessione costante sull'identità inviolabile di ogni singola persona, e al tempo stesso sulle sue fragilità".

A giudizio di Mattarella "il coraggioso cambiamento di prospettiva ha fatto strada all'idea di una comunità dove lo sviluppo delle capacità e la promozione dell'autonomia diventano anche strumenti terapeutici e inclusivi. Oggi sappiamo che la migliore garanzia del rispetto della dignità delle persone con malattia psichica è il sostegno alle famiglie, con la possibilità di accedere a terapie adeguate su tutto il territorio nazionale: ogni sforzo deve essere destinato allo scopo di non lasciare soli coloro che devono accudire i malati".(Segue)