Di Maio: si procede, ancora no nomi. Speriamo di chiudere presto

Roma, 13 mag. - "Tutto procede per il meglio, al tavolo c'è un ottimo clima. Per la prima volta si sta facendo una trattativa sui temi, stiamo affrontando temi molto importanti, si sta facendo la storia". Così il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, lasciando il grattacielo Pirelli dove è in corso il negoziato con la Lega per la formazione del nuovo governo.

Rispondendo ad una domanda sulla possibilità che già oggi si sappia chi potrebbe essere il premier da proporre a Mattarella, ha risposto: "Non abbiamo parlato di nomi, speriamo di chiudere il prima possibile".

(segue)