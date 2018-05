Attacco di Parigi, aggressore schedato dal 2016

Parigi, 13 mag. - L'uomo armato di un coltello che ieri sera ha ucciso un passante a Parigi ferendone altri quattro è un francese di 20 anni nato in Cecenia, schedato "Fiche S" per radicalizzazione e i cui genitori sono stati arrestati in mattinata.

Una perquisizione è stata effettuata nella notte nel XVIII arrondissement di Parigi dove il giovane abitava con i genitori, secondo una fonte vicina al dossier.

L'assalitore è "un francese nato in Cecenia", repubblica musulmana del Caucaso russo nel novembre 1997. Il giovane, Khamzat A., era cresciuto in una famiglia di rifugiati a Strasburgo, nel quartiere popolare di Elsau dove vive una nutrita comunità cecena, sempre stando ad una fonte vicina al dossier. "Si tratta di un individuo schedato S dal 2016, naturalizzato francese nel 2010 a seguito della naturalizzazione della madre", ha dichiarato Benjamin Griveaux, portavoce del governo. (fonte Afp)

(Segue)