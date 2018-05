Iran,Zarif:speriamo in quadro chiaro per futuro accordo nucleare

Pechino, 13 mag. - Il capo della diplomazia iraniana Mohammad Javad Zarif ha detto di sperare che la sua tournee iniziata oggi a Pechino "permetterà di costruire un quadro futuro chiaro per l'accordo" nucleare dopo il ritiro degli Stati Uniti.

"Noi speriamo che con questa visita in Cina e in altri Paesi (Mosca, poi Bruxelles, ndr), saremo capaci di costruire un quadro futuro chiaro per l'accordo esaustivo" concluso nel 2015 sul nucleare iraniano, ha dichiarato Zarif in un incontro a Pechino con l'ologo cinese Wang Yi.