Afghanistan, attaccato edificio pubblico a Jalalabad: 6 morti

Kabul, 13 mag. - Almeno sei persone sono morte oggi in un attacco ancora in corso sferrato da uomini armati in un edificio ufficiale di Jalalabad, nell'est dell'Afghanistan: lo hanno annunciato responsabili locali. Due esplosioni sono state udite nei pressi dell'amministrazione delle finanze della città, ha dichiarato il portavoce del governatore della provincia di Nangarhar, alla frontiera dell'Afghanistan. Degli assalitori sono penetrati nell'edificio dove stanno combattendo le forze di sicurezza, ha aggiunto.