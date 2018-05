Il killer di Parigi era in una lista di sospetti -2

Parigi, 13 mag. - L'aggressore, che è stato ucciso dalla polizia giunta sul posto pochi minuti dopo l'attacco, era schedato "Fiche S" per radicalizzazione e pertanto era conosciuto dai servizi di polizia. Non aveva antecedenti giudiziari. Il padre e la madre sono stati arrestati questa mattina, ha dichiarato una fonte giudiziaria. Secondo l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, l'ambasciata di Russia in Francia ha chiesto alle autorità transalpine "informazioni sulla nazionalità dell'attentatore".

Le vittime dell'attacco, sferrato con un coltello nella zona dell'Opera, in pieno centro della capitale francese, sono un uomo di 29 anni che è deceduto e altre quattro persone che sono state ferite. Due, rispettivamente di 26 e 31 anni, in maniera lieve. Il più grave, un uomo di 34 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove è stato operato e attualmente è fuori pericolo. Anche le condizioni di una donna di 54 anni ferita gravemente, non destano preoccupazioni. . "Ancora una volta sono i giovani di Francia ad essere colpiti", ha commentato il ministro dell'Interno Gerard Collomb, giunto all'ospedale George Pompidou.

Lo Stato islamico (Isis) ha rapidamente rivendicato l'attacco. "L'autore di questo attacco con il coltello a Parigi è un soldato dello Stato islamico", ha dichiarato una fonte di sicurezza a Amaq, 'organo di propaganda dell'Isis.

La 'Fiche S' è la schedatura di quelle persone che sono considerate potenziali terroristi, sospetti da tenere sotto controllo senza però ipotesi di reato. S sta per minaccia alla Sicurezza nazionale e non è nato per i terroristi, anche se agli onori delle cronache è salito negli ultimi anni per questo motivo.