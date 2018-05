Gelmini: con Berlusconi il voto sarebbe andato diversamente

Roma, 13 mag. - "Credo che poche forze politiche avrebbero retto all`incandidabilita del proprio leader, questo ci ha penalizzato. Per Berlusconi e per tutti noi è una notizia positiva, il fatto che torni nel pieno dei suoi poteri e candidabile è un estremamente importante anche se non ci ripaga della sofferenza di questi anni". Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un colloquio con "Il Messaggero", commenta la decisione del tribunale di sorveglianza di Milano di riabilitare Silvio Berlusconi, cancellando gli effetti della legge Severino.

Adesso "Forza Italia resta fermamente all`opposizione. Rispetto alla scelta che Berlusconi ha fatto non cambia nulla, con senso di responsabilità ha scelto di far partire il governo Lega-M5s togliendo qualsiasi alibi, se poi questo governo nascerà o non nascerà la responsabilità non sarà nostra. Per il popolo di Forza Italia la decisione del tribunale di Milano è rivitalizzante, ma va detto che Berlusconi è sempre rimasto in campo, non si è mai arreso. Certo, quell`incandidabilita ha inciso e pensare che sia finita ci ridà entusiasmo e più slancio per il futuro".

"Non abbiamo mai avuto paura delle elezioni e ancora meno adesso, ma abbiamo deciso di consentire che si possa formare questo governo perché crediamo che risolvere lo stallo sia un fatto importante".