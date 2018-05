Governo, Salvini: con M5S sostanziale accordo su punti chiave

Milano, 12 mag. - "C'è sostanziale accordo sui punti chiave". È quanto ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando per una pausa il Pirellone a Milano dove è in corso l'incontro con di Luigi Di Maio e le delegazioni del Carroccio e di M5S per discutere il programma di un eventuale governo.

"Sono una trentina i punti del programma e su qualcuno ci sono ancora posizioni diverse - ha rilevato Salvini - d'altronde siamo due forze politiche diverse che avevano programmi diversi: il lavoro che stiamo facendo e vedere se c'è un'idea di Italia non uguale ma simile, con cui governare nei prossimi mesi per evitare le elezioni domani mattina o governi tecnici. Se la compatibilità arriverà all'80% si parte, se invece ci saranno ancora punti di disaccordo quantomeno ci abbiamo provato: sono fiducioso".

Salvini ha precisato che si sta discutendo del programma e non dei nomi dell'eventuale governo, e ha spiegato che l'incontro tra le due delegazioni proseguirà anche domani.