Sierra Leone, calca investitura presidente: almeno un morto

Freetown, 12 mag. - Almeno una persona è morta e una ventina sono rimaste ferite nelle calche che si sono verificate all'ingresso di uno stadio di Freetown dove si svolgeva la cerimonia di investitura del nuovo presidente della Sierra Leone Julius Maada Bio.

Secondo le prime ricostruzioni, dei fan di Bio che temevano di non riuscire ad entrare avrebbero tentato di penetrare nella struttura seguendo il veicolo dell'ex presidente Ernest Bai Koroma. L'intervento dei militari per respingerli avrebbe provocato le calche. La scena si è ripetuta ogni volta che un invitato ufficiale entrava in auto nello stadio.