Mattarella ricorda Einaudi: ha fatto dell'Italia un grande Paese

Roma, 12 mag. - "Un patriota, consapevole di contribuire, con la sua testimonianza, lui, di orientamento monarchico, al consolidamento della Repubblica democratica. La Repubblica oggi gli rende omaggio, come a uno dei Padri costituenti che hanno fatto dell'Italia un grande Paese". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricodato oggi a Dogliani (Cuneo) il settantesimo anniversario dell'entrata in carica e del giuramento del primo capo dello Stato repubblicano, Luigi Einaudi.

"Europeista e federalista - ha continuato Mattarella - il presidente avvertì fortemente il senso dell'autonomia dell'Europa rispetto al conflitto che opponeva le due superpotenze dell'epoca: non concepiva l'idea che potesse bastare la protezione degli Stati Uniti d'America a garantire ciò che, a suo giudizio, gli Stati nazionali non erano più in grado di assicurare ai loro cittadini: sicurezza, libertà e benessere. La civiltà europea avrebbe potuto salvarsi dall'autodistruzione soltanto collocandosi nella prospettiva dell'integrazione e perseguendo la via degli Stati Uniti d'Europa".

Sempre in tema di Europa nel 1954 Einaudi diceva, citato da Mattarella, che "il tempo propizio per l'unione europea è ora soltanto quello durante il quale dureranno nell'Europa occidentale i medesimi ideali di libertà. Siamo sicuri che i fattori avversi agli ideali di libertà non acquistino inopinatamente forza sufficiente a impedire l'unione ?". Un testo, per il capo dello Stato, che "conserva un'incredibile freschezza, a sessant'anni di distanza".

Einaudi era caratterizzato, ha ricordato Mattarella, da "uno spirito di profonda umanità, di vicinanza costante alle difficoltà ardue che la popolazione affrontava nell'Italia del dopoguerra. I complessi problemi legati alla ricostruzione, le campagne nazionali contro la tubercolosi, a favore dell'infanzia abbandonata, dei profughi giuliani e dalmati, trovarono puntuale ascolto e riscontro al Quirinale, dove il Presidente utilizzò più di un terzo della dotazione annua della Presidenza della Repubblica a questo scopo, inclusa l'importazione di medicinali reperibili diversamente, all'epoca, solo a borsa nera. Così come particolare impegno richiese la devastante alluvione del Polesine".

I coniugi Einaudi, ha rammentato Mattarella, "aprirono il Quirinale ai più poveri. Ai "mutilatini", agli orfani di guerra, a vecchi e bambini delle borgate romane, organizzando pranzi in loro onore, soprattutto in occasione del Natale e della Befana. Parlò agli italiani dalla radio, inaugurando anche la prassi dei messaggi di fine anno, con auguri brevi, asciutti, essenziali, diretti a "ogni italiano, entro e fuori i confini della Patria".

Einaudi, ha conclsuo il capo dello Stato, è stato "in tempi eccezionali" che richiedevano "uomini ecceziobnali uno di questi".