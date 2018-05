Legislative in Iraq: concluse le operazioni di voto

Baghdad, 12 mag. - All'ora prevista, le 17 italiane, hanno chiuso in Iraq i seggi per le prime legislative dopo la dichiarazione della vittoria sullo Stato islamico da parte del premier Haider Al Abadi.

I primi dati non ufficiali comunicati dai media locali indicano una affluenza dal 40% all'80% nella regione autonoma del Kurdistan iracheno dove gli elettori si sono mobilitati per preservare la presenza dei deputati curdi nel Parlamento centrale di Baghdad. Anche a Mosul, per la prima volta dalla caduta 15 anni fa di Saddam Hussein, gli elettori si sono presentati in massa ai seggi. Invece, nel resto del Paese, le cifre non ufficiali sono basse, in particolare a Bassora (sud), dove si segnalava a metà pomeriggio una affluenza del 19%. A Baghdad, i diversi seggi dove si sono recati dei giornalisti dell'Afp erano poco affolatti e le lunghe file di elettori osservate alle precedenti elezioni non si sono ripresentate.

Durante le operazioni di voto, sei agenti della polizia federale irachena sono rimasti uccisi e due feriti in un attacco lanciato dall'Isis non lontano dalla città settentrionale di Kirkuk. Alla vigilia dello scrutinio, l'Isis aveva minacciato attentati e le autorità avevano avvertito di possibili azioni dei jihadisti contro i seggi.