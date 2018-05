M.O. Israele chiude unico valico di transito merci per Gaza -2

Gerusalemme, 12 mag. - L'Egitto, la cui frontiera con Gaza è chiusa la maggior parte del tempo, ha aperto oggi il suo punto di passaggio per quattro giorni. La manifestazione di ieri si è tenuta in una fase particolarmente tesa alla luce del trasferimento di lunedì dell'ambasciata degli Usa da Tel Aviv a Gerusalemme e della commemorazione martedì della "Nakba" (la catastrofe, in arabo), per i palestinesi la creazione dello Stato di Israele e l'esodo di centinaia di migliaia di palestinesi dalla loro terra.