M.O. Israele chiude unico valico di transito merci per Gaza

Gerusalemme, 12 mag. - Israele ha annunciato la chiusura fino a nuovo ordine del solo punto di passaggio per le merci dirette nella Striscia di Gaza a seguito dei danni provocati ieri da manifestanti palestinesi. I palestinesi di Gaza manifestano dal 30 marzo a migliaia nei pressi della frontiera con Israele, soprattutto il venerdì, nel quadro della "Grande marcia del ritorno". Il movimento è costato la vita a 53 palestinesi.

La chiusura del valico di Kerem Shalom, che entrerà in vigore domani, è stata decisa a seguito dei "danni e degli incendi provocati dalla parte palestinese del valico da decine di manifestanti incitati da Hamas", ha dichiarato l'esercito israeliano nella Striscia di Gaza. "Il valico resterà chiuso fino a quando i danni non saranno riparati", ha precisato l'esercito, assicuranto che il terminal usato per rifornire Gaza di carburante è inutilizzabile a causa dei danni subiti. (Segue)