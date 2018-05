Nordcorea:sito nucleare Punggye-ri sarà distrutto da esplosioni

Pyonguang, 12 mag. - I tunnel del poligono nucleare di Punggye-ri, l'unico sito per i test nucleari conosciuto in Corea del Nord, saranno distrutti da delle esplosioni che ne bloccheranno l'accesso. Lo ha precidato l'agenzia governativa nordcoreana Kcna in un comunicato dopo averne annunciato lo smantellamento fra il 23 e il 25 maggio. Tutti i siti di osservazione e i centri di ricerca saranno evacuati insieme al personale addetto alla sicurezza e ai ricercatori, ha aggiunto l'agenzia che cita un comunicato del ministero degli Esteri nordcoreano che fornisce i dettagli sulla chiusura del sito.

Giornalisti di Cina, Russia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Corea del Sud saranno autorizzati ad accedere al sito per coprire l'avvenimento, riservandosi di "mostrare in maniera trasparente lo smantellamento del sito per i test nucleari nordcoreano", ha sottolineato il comunicato. Il numero di giornalisti ammesso sarà limitato a seguito della mancanza di spazio nel centro "situato in una zona montuoda disabitata", ha spiegato il ministero.

L'annuncio avviene all'indomani dell'annuncio da parte degli Stati Uniti di una offerta alla Corea del Nord di aiuti economici e di "garanzie" se si impegnerà in una "denuclearizzazione rapida " e "completa" nel summit del 12 giugno fra Kim Jong Un e Donald Trump, il primo incontro fra un presidente degli Stati Uniti in carica e un dirigente nordcoreano.