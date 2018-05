Milano, 12 mag. - Anche il leader politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, è arrivato al Pirellone di Milano per l'incontro con il segretario della Lega, Matteo Salvini. Di Maio è arrivato alle 17.15, da un ingresso secondario per sfuggire alla selva di cronisti, operatori e fotografi in attesa, oltre un'ora dopo da quando il leader del Carroccio aveva fatto il suo ingresso nello storico palazzo della Regione Lombardia.