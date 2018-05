Mattarella cita Einaudi:quando popolo chiama presidente interviene

Roma, 12 mag. - "Il ruolo del Presidente della Repubblica "può e deve rimanere dormiente per lunghi decenni e risvegliarsi nei rarissimi momenti nei quali la voce unanime, anche se tacita, del popolo gli chiede di farsi innanzi a risolvere una situazione che gli eletti del popolo da sé, non sono capaci di affrontare, o per ristabilire l'osservanza della legge fondamentale, violata nella sostanza anche se ossequiata nell'apparenza"". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella citando Luigi Einaudi, in occasione dell'anniversario della salita al Colle del presidente piemontese.

"Spettava a Luigi Einaudi - ha continuato Mattarella - una esperienza senza precedenti: essere il moderatore dell'avvio della vita dell'Italia repubblicana. Nella sua opera di costruzione dell'equilibrio tra i diversi organi costituzionali, lo statista di Carrù sapeva che i suoi atti avrebbero fissato confini all'esercizio del mandato presidenziale, per sé e per i suoi successori. Con la discrezione e la fermezza che lo caratterizzavano diede vita a un dialogo di permanente leale collaborazione istituzionale, proponendo una penetrante "moral suasion" nei rapporti con il governo, a partire dall'esercizio del potere previsto all'art. 87 della Costituzione, che regola la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa".