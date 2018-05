Capo chiesa anglicana Usa farà discorso a nozze ... -2

Londra, 12 mag. - Curry è il primo afro-americano a ricoprire l'alta carica. La Chiesa episcopale è membro della Comunione anglicana guidata da Welby.

Meghan Markle è stata battezzata e confermata con il rito anglicano da Welby. Da ragazza l`ex attrice americana era di religione protestante come i genitori. Non era obbligata a convertirsi alla religione anglicana per il suo matrimonio con Harry. Lo ha fatto in segno di rispetto per la regina Elisabetta, che è il capo supremo della chiesa d`Inghilterra.