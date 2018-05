Capo chiesa anglicana Usa farà discorso a nozze Harry-Meghan

Londra, 12 mag. - Il capo della Chiesa anglicana negli Stati Uniti pronuncerà il discorso principale alle nozze del principe Harry di Inghilterra con la fidanzata americana Meghan Markle. Lo ha annunciato oggi Kensington Palace. Il Reverendo Michael Bruce Curry, primate della Chiesa Episcopale, prenderà la parola durante la cerimonia nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, il 19 maggio.

"L'amore che ha legato e legherà il principe Harry e Meghan Markle ha origine in Dio ed è la chiave della vita e della felicità", ha detto Curry. "Per questo festeggiamo e preghiamo per loro oggi".

Kensington Palace aveva in un primo tempo annunciato che David Conner, il Decano di Windsor, avrebbe officiato la cerimonia religiosa. Justin Welby, Arcivescovo di Canterbury, capo spirituale della Chiesa di Inghilterra e leader dei circa 85 milioni di anglicani nel mondo, officerà la liturgia matrimoniale. (segue)