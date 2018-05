Federturismo: turismo entri tra priorità nuovo governo

Roma, 12 mag. - "E` fondamentale" dichiara in una nota il Presidente di Federturismo Confindustria Gianfranco Battisti, "che il turismo entri a pieno titolo tra le priorità del nascente governo Lega-M5S al fine di garantire il rispetto degli impegni elettorali presi da entrambi i partiti in questi mesi. Il Turismo contribuisce per più del 12% al PIL con prospettive di crescita di fatto precluse oggi a molti settori produttivi maturi, porta sviluppo, occupazione e investimenti con tassi di crescita stabili superiori al 4% annuo. Sarebbe un fatto inedito e grave che le uniche due forze politiche che si sono presentate alle elezioni con un vero progetto strategico sul turismo lo togliessero dalla lista delle priorità condivise su cui lavorare nei prossimi anni"