Comunali Siena, Furiozzi (M5s): una esclusione incommentabile

Roma, 12 mag. - "Sconforto e profondo disagio. Anche perchè essermi manifestato come attivista del Movimento, è qualcosa che ho pagato sulla pelle come architetto e libero professionista. Essere stato lasciato mi pesa come attivista e come persona", lo ha detto Luca Furiozzi, esponente senese del Movimento 5 Stelle (M5s), in una intervista alla trasmissione "Di Sabato" di Siena Tv, commentando la decisione dei vertici del Movimento di non certificare la lista per le elezioni amministrative nella città toscana in programma il prossimo 12 giugno.

La lista di M5S comprendeva da 27 candidati al consiglio comunale e ilcandidato sindaco Luca Furiozzi. M5s nella città toscana ha raccolto, nelle ultime politiche, poco meno del 20%.

"Faremo una analisi di quanto accaduto, certamente non di pancia, di un evento in qualche modo ancora incommentabile", ha sottolineato l'esponente senese di M5s.

"Una bufala messa in giro dal Sindaco Valentini. Chi lo dice è un pubblico mentitore. Se per piacere me lo segnalate così lo denunciò e magari mi faccio anche una vacanza a sue spese. Chi mette in giro queste voci non conosce il Movimento dove serve specchiata onestà. Si tratta di persone di livello infimo", ha detto Furiozzi smentendo di essere oggetto di indagini giudiziarie per il suo ruolo di direttore dei lavori in una ristrutturazione di un edificio scolastico a Monteriggioni.