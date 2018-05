Berlusconi, la felicità degli azzurri campani

Napoli, 12 mag. - È un coro di felicitazioni e complimenti quello degli esponenti campani di Fi alla notizia della sentenza che consente a Silvio Berlusconi di potersi candidare. "Per quanto tardiva - commenta il senatore e coordinatore regionale Domenico De Siano - quella della sentenza è una buona notizia per la vita democratica di un Paese che per cinque lunghi anni si è vista privare del suo leader migliore, dell'unico vero statista del panorama politico italiano".

Sceglie Twitter il capogruppo azzurro in Consiglio regionale Armando Cesaro che cinguetta: "Riabilitato e candidabile, giustizia è stata fatta. Noi non avevamo alcun dubbio. Sempre al tuo fianco, Presidente!".

Felice ma rammaricato, il coordinatore di Fi della provincia partenopea Antonio Pentangelo commenta: "peccato che la sentenza sulla candidabilità del presidente Berlusconi non sia arrivata prima: avremmo risparmiato al Paese questi due lunghi mesi di tribolazione politica spesi alla ricerca di un governo possibile".

Anche il senatore Vincenzo Carbone sceglie di parlare con un tweet e dice: "accogliamo con grande gioia la notizia della riabilitazione! Il Presidente @berlusconi tornerà a dare il suo grandioso contributo dentro alle istituzioni".