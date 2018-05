Incontro Salvini-Di Maio: Antagonisti sotto Pirellone a Milano

Milano, 12 mag. - Una ventina di manifestanti legati al centro sociale Cantiere sono arrivati sotto al Pirellone, dove a breve si terrà l'incontro tra il segretario del Carroccio Matteo Salvini e il leader politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, per chiedere "reddito per tutti, razzismo per nessuno".

I dimostranti hanno dei cartelli con scritto: "Salvini più Di Maio: la doppia faccia della casta".

I giovani sono stati fermati da un cordone di poliziotti in assetto antisommossa all'angolo tra piazza Duca d'Aosta e via Pirelli. La situazione è tranquilla, con i militanti antagonisti che lanciano slogan e hanno acceso alcuni fumogeni.