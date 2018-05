Comunali: a Siena M5s non correrà per il Sindaco

Roma, 12 mag. - Niente lista M5s a Siena per la corsa a Sindaco della città toscana. A mezzogiorno era scaduto il termine per la presentazione delle liste elettorali e dalla direzione nazionale di M5s non è arrivato il via libera alla lista che M5s di Siena aveva inviato a Roma lo scorso 21 marzo. La lista comprendeva da 27 candidati al consiglio comunale e il candidato sindaco Luca Furiozzi. M5s nella città toscana ha raccolto, nelle ultime politiche, poco meno del 20%.

Al primo turno, in programma il prossimo 12 giugno, per la poltrona di Sindaco correranno in nove appoggiati complessivamente da 18 liste.