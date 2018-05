Schifani: Berlusconi è candidabile, è la fine di un calvario

Roma, 12 mag. - "Conto di sentire Berlusconi tra qualche ora. È una giornata particolare, dove attendevamo ed eravamo fiduciosi in questo provvedimento, che tra l`altro si rifà a due articoli del codice penale il 178 e 179, che appunto prevedono, così come per tutti i normali cittadini, la possibilità di una riabilitazione e quindi la riacquisizione dei diritti di elettorato attivo e passivo decorsi i 3 anni dall`esecuzione della pena". Lo ha affermato l`ex Presidente del Senato, Renato Schifani, a Sky TG24 commentando la notizia della riabilitazione, alla candidabilità fra l'altro, di Silvio Berlusconi.

Per Schifani "altra vicenda è il ricorso a Strasburgo che tocca secondo noi, secondo i ricorrenti e secondo Berlusconi, la ingiusta applicazione della Severino in chiave retroattiva. Cioè tanti di noi sostengono non potesse essere applicata questa norma della interdizione dalla decadenza, per cause e per eventi posti in essere prima della entrata in vigore della Severino".