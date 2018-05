Fisco: assolto in appello imprenditore nautico Perini

Roma, 12 mag. - Assolto perché il fatto non sussiste: l`inventore e imprenditore Fabio Perini, fondatore di Faper Group, holding di aziende innovatrici quali Perini Navi e Futura, era stato accusato, insieme a Francesco Sarti, CFO del gruppo, di evasione fiscale ed estero-vestizione. Condannato in primo grado dal Tribunale di Lucca, è stato assolto ieri con formula piena dalla Corte d`Appello di Firenze perché il fatto non sussiste.

La Corte d`Appello ha inoltre disposto l`immediato dissequestro delle azioni Perini Navi che erano state sottoposte a un provvedimento di confisca per un importo di circa 22 milioni di Euro ed ha addirittura esteso l`assoluzione a tutti i reati prescritti. Lo comunica una nota del gruppo.

"Abbiamo sempre avuto fiducia nella giustizia e oggi è stato finalmente restituito l`onore ad un galantuomo e ad un gruppo che ha sempre operato nel rispetto della legge", ha dichiarato Fabio Boschi, Presidente di Faper Group.

La Corte fiorentina ha assolto gli imputati nel merito, dichiarando l`insussistenza di tutti i fatti, circostanza che induce a ritenere, in attesa delle motivazioni che saranno depositate entro novanta giorni, che il giudice di appello abbia accolto integralmente le tesi difensive, ritenendo evidente l`infondatezza di tutte le accuse.

Assolti anche gli amministratori delle società Lussemburghesi cui erano stati contestati gli stessi reati.