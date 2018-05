Quagliariello (Idea): bene Berlusconi, ora cambiare Severino

Roma, 12 mag. - "Al cittadino e leader politico Silvio Berlusconi giustizia è stata resa, ma la Severino resta una legge sbagliata e intrinsecamente incostituzionale, oltre ad essere stata nel suo caso illegittimamente applicata. Noi l`abbiamo detto fin dal primo giorno, quando ancora non si sapeva nei confronti di chi quella legge sarebbe stata utilizzata. Ma ora che per gli avversari ogni alibi è venuto meno, cosa aspettiamo a cambiarla? E` proprio il caso di dirlo: se non ora, quando?". Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, leader di `Idea`.