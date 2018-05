Marrocco (FI): giustizia è fatta, bentornato presidente Berlusconi

Roma, 12 mag. - "Nel 2013 il nostro presidente, Silvio Berlusconi, ha subito una assurda condanna per un accusa risibile e inconsistente. Violando tutte le regole di una sana democrazia veniva "eliminato" il nemico politico che aveva come unica colpa quella di aver saputo vincere più volte le elezioni e di aver resistito negli anni di opposizione. Oggi finalmente giustizia è fatta, la riabilitazione umana e giudiziaria restituisce a pieno titolo alla vita politica italiana un vero uomo di stato, un grande statista come Berlusconi. Bentornato presidente e come dice lei: da ogni male si deve saper trarre un bene più grande. Chi ci crede vince!". Lo afferma in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia.