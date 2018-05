Usa: due bombardieri russi intercettati ad ovest dell'Alaska

Washington, 12 mag. - Due bombardieri russi sono stati intercettati nello spazio aereo internazionale situato ad Ovest dell'Alaska da caccia americani che li hanno seguiti fino a quando sono usciti dalla zona di identificazione per la difesa aerea. Lo ha reso noto la sicurezza aerea degli Usa e del Canada (Norad).

I due bombardieri strategici modello Tu-95 "Bear" sono stati "intercettati e identificati" ieri mattina da due caccia F-22 del Norad, di stanza in Alaska, mentre volavano a Nord delle Isole Aleutine, ha annunciato il maggiore canadese Andrew Hennessy, portavoce del Norad. Gli aerei del Norad hanno seguito i bombardieri russi fino a quando sono usciti dalla zona, ha precisato il portavoce. "I bombardieri russi nono sono penetrati nello spazio aereo nord-americano", ha precisato Hennessy.

La zona d'identificazione per la difesa aerea (Adiz) è un perimetro nel quale il traffico aereo è sorvegliato dall'esercito di uno o più Paesi, al di là dello spazio aereo nazionale, per disporre di un tempo di reazione supplementare in caso di manovra ostile. Gli Stati Uniti ne hanno stabilite quattro.