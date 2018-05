Corea del Nord smantellerà sito test atomici fra 23-25 maggio

Pyongyang, 12 mag. - La Corea del Nord "sta prendendo i provvedimenti tecnici" per smantellare il suo sito per i test nucleari e inviterà i media stranieri a osservare la cerimonia che darà il via al procedimento. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa governativa nordcoreana Kcna. "Una cerimonia per smantellare il sito per i test nucleari è in programma fra il 23 e il 25 maggio, a seconda delle condizioni del tempo", ha riportato l'organo di stampa, citando un comunicato del ministero degli Esteri.