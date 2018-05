Comi (FI): bene riabilitazione Berlusconi, se arrivava prima...

Roma, 12 mag. - "Straordinaria notizia, la riabilitazione del Presidente Silvio Berlusconi. Peccato che tutto questo non sia arrivato qualche mese fa...". Lo scrive sui social network Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo PPE al Parlamento Europeo, commentando la notizia della riabilitazione che il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.

"La riabilitazione del Presidente Berlusconi è una straordinaria notizia, per la democrazia e per l'Italia, oltre che per Forza Italia - afferma Lara Comi - il Presidente è sempre stato al centro della vita politica italiana, ma da oggi potrà tornare a pieno titolo ancor più protagonista".