Asta record per la collezione Rockefeller: 832 milioni di ... -2

New York, 12 mag. - Il gioiello della collezione è stato aggiudicato a 115 milioni di dollari, diventando il sesto dipinto più caro mai venduto ad un'asta: "La ragazza con un cestino di fiori", del periodo rosa di Pablo Picasso che troneggiava nella biblioteca della coppia dal 1968. Le "Ninfee in fiore", dipinte da Claude Monet a Giverny, ha raggiunto gli 84,6 milioni di dollari, la cifra più alta mai totalizzata dal pittore impressionista francese, il cui precedente record era di 81,4 milioni. Record battuto anche per Henri Matisse, la cui tela "Odalisca con le magnolie" è stata aggiudicata a 80,7 milioni. "Los Rivales", un quadro di Diego Rivera, è stato venduto a 9,7 milioni di dollari, un record per un artista latino-americano.

David Rockefeller, nipote di John Rockefeller morto a 101 anni nel 2017 ovvero vent'anni dopo la moglie Peggy, che aveva abbracciato la tradizione filantropica della famiglia, aveva un gusto per l'arte ereditato dalla madre, co-fondatrice del Museum of Modern Art (MoMA) di New York. Come annunciato dagli eredi, questa somma record sarà devoluta ad una serie di organizzazioni non a scopo di lucro come l'università di Harvard dove David Rockefeller si era laureato nel 1936 e un parco nazionale del Maine che i Rockefeller amavano particolarmente.