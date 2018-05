Cangini (FI): ora il Parlamento modifichi la legge Severino

Roma, 12 mag. - "Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha restituito a Berlusconi i diritti politici sottrattigli da una legge tipica di uno Stato etico, la Severino. Una legge ordinaria che inibisce la funzione parlamentare disciplinata dalla Costituzione. Una legge, dunque, incostituzionale, anche perché applicata retroattivamente in spregio all`articolo 25 della Carta fondamentale. In attesa che la Corte europea dei diritti dell`uomo faccia giustizia, sarebbe opportuno che il Parlamento emendasse la Severino. Solo allora la politica avrà riacquistato la propria dignità e la democrazia avrà cessato d`essere una parola svuotata di senso". Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Andrea Cangini.