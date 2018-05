Bergamini (FI): conflitto interessi? Ma il "mondo" di Casaleggio?

Roma, 12 mag. - "Il M5S è di fatto controllato da una società privata che impone ai suoi parlamentari un contratto in contrasto con l'art.67 della Costituzione sul vincolo di mandato. Il sistema di gestione della piattaforma Rousseau, chiamata in causa anche in queste ore per la ratifica del contratto di governo, solleva una serie di dubbi e preoccupazioni sul metodo e la trasparenza dell'esercizio democratico". Lo afferma Deborah Bergamini, responsabile della Comunicazione di FI e promotrice dell'istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare sui Big Data.

"In Italia inoltre - aggiunge la deputata - il conflitto d'interessi è già regolato dalla legge Frattini del 2004. Insomma, sembra quanto meno pretestuoso volere fare una legge sul conflitto d'interessi senza prima affrontare le questioni riguardanti il mondo della Casaleggio Associati". E, conclude Bergamini, "è meglio pensare alle vere urgenze del Paese, come il lavoro che non c'è".