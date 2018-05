Biancofiore (FI): per Berlusconi pronto collegio in Trentino A.A.

Roma, 12 mag. - "La notizia della riabilitazione e della ricandidabilità del Presidente Berlusconi era la notizia che aspettavamo con trepidazione noi affezionati parlamentari e tutto il popolo azzurro. Specie nel mio Trentino Alto Adige dove infatti è pronto un collegio per lui ad ottobre che gli permetterebbe, salvo elezioni politiche nazionali anticipate, di rientrare immediatamente in Parlamento. Ad ottobre infatti ci saranno le elezioni regionali in Trentino Alto Adige e in Trentino i probabili candidati alla presidenza sono tutti parlamentari in carica. Va da se che il candidato/a presidente, numeri alla mano di marzo con certezza di vittoria, lascerà libero il proprio collegio elettorale che, se vorrà tributarci questo onore, riporterà l`ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in Parlamento sanando un vulnus della democrazia, essendo stato lui l`uomo più votato della storia d`Italia e destituito con un colpo di mano di palazzo contro la volontà del popolo sovrano". Lo ha detto Michaela Biancofiore, parlamentare FI e Coordinatore regionali del Trentino Alto Adige.