Mulè (FI): riabilitazione Berlusconi rimedio tardivo a ingiustizia

Roma, 12 mag. - "La storia non si scrive con le sentenze, che invece possono avere il potere di deviarla come è successo con l`estromissione di Silvio Berlusconi dal Parlamento. La riabilitazione odierna rimedia tardivamente a un guasto provocato dai rivoli di una sentenza ingiusta nel merito. Ma, da statista qual è, Silvio Berlusconi ha dimostrato ancora in questi giorni di saper scrivere la Storia nonostante l`ingiustizia subita. Aspettiamo il Presidente in Parlamento, nel luogo dove è idealmente rimasto in questi anni grazie al sostegno di milioni di italiani che si riconoscono in lui". Lo afferma in una nota Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce unico dei gruppi azzurri di Camera e Senato.