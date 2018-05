Milano, 12 mag. - "Di nomi non abbiamo ancora parlato, oggi parliamo del contratto di governo". È quanto ha affermato Luigi Di Maio arrivato in stazione Centrale a Milano per un incontro al Pirellone con il segretario del Carroccio Matteo Salvini.

Ai cronisti che gli chiedevano che cosa potrebbe succedere se i militanti pentastellati bocciassero i punti dell'accordo stabiliti con la Lega, Di Maio ha replicato: "Credo che sarà un buon contratto".