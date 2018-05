Colombiano Santos ad Assisi: cause più giuste non sempre popolari -2

Roma, 12 mag. -

Il presidente colombiano ha poi definito Angela Merkel "una cittadina tedesca che lavora con la coscienza di una cittadina del mondo", ricordando "l`esempio e gli insegnamenti di suo padre, il pastore Horst Kasner", e "la fede in Dio". Santos ha sottolineato "le decisioni giuste e non sempre popolari, come quelle che la Merkel ha preso per rispondere alla crisi umanitaria di migliaia di migranti fuggiti dai propri paesi a causa dalla violenza, del fanatismo e della povertà".

La Cancelliera - ha sottolineato il presidente colombiano - è stata "un baluardo della difesa della eredità della convivenza e della pace dell'Unione europea" e rappresenta " quei principi che devono servire da antidoto in un mondo, dove sorgono, con pericoloso vigore, i fantasmi del nazionalismo, del fondamentalismo, del razzismo, del populismo e della intolleranza