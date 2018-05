Roma, 12 mag. - "La riabilitazione di Berlusconi è una buona notizia, ma diventi l'occasione per rimettere in discussione la Severino, approvata su onda di antipolitica pericolosa per la democrazia, ma oggi il rischio di scivolamento verso giustizialismo è più reale che mai. Scongiuriamolo!". Così su Twitter Raffaele Fitto presidente di Noi con l'Italia.