Milano, 12 mag. - "Non cambia assolutamente nulla, la trattativa sul contratto di governo va avanti perché l'obiettivo è quello di portare i migliori risultati per i cittadini italiani. Prendiamo atto di questa notizia ma la mia considerazione su Berlusconi" rimane quella. È quanto ha affermato il leader politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, appena arrivato in treno a Milano, dove è atteso un incontro al Pirellone con Matteo Salvini e altri esponenti del Carroccio.