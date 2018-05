Ebola in RDCongo: direttore generale Oms atteso a Kinshasa

Kinshasa, 12 mag. - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) è atteso oggi nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) per fare il punto sull'epidemia di Ebola. Lo ha annunciato l'agenzia dell'Onu che si "prepara ai peggiori scenari". "Il direttore generale dell'Oms Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus arriverà questo fine settimana in Rdc per fare il punto sulla situazione", "e per sostenere le autorità nazionali", ha precisato l'Oms nel comunicato.

L'epidemia ha colpito la regione di Bikoro, nella provincia dell'Equatore, alla frontiera con il Congo-Brazzaville. "Fino a ieri erano stati riportati 34 casi di Ebolanella zona nelle ultime cinque settimane, di cui due confermati, 18 probabili decessi e 14 casi sospetti", ha precisato l'Oms.

Ieri a Ginevra, l'Oms ha giudicato "elevato" il rischio di una diffusione dell'epidemia di Ebola in Rdc e annunciato che si prepara ai "peggiori scenari". Una squadra congiunta Oms e Unicef è attesa in giornata nella zona di Bikoro.