Iraq, almeno 6 morti in un attacco dell'Isis nei pressi di Kirkuk

Roma, 12 mag. - Sei agenti della polizia federale irachena sono rimasti uccisi e due sono stati feriti in un attacco lanciato dall'Isis non lontano dalla città settentrionale di Kirkuk, mentre sono in corso le operazioni di voto per le prime legislative dopo la dichiarazione della vittoria sullo Stato islamico da parte del premier Haider Al Abadi.

Alla vigilia del voto, l'Isis aveva minacciato attentati e le autorità avevano avvertito di possibili azioni dei jihadisti contro i seggi.

L'attacco di oggi è avvenuto in un villaggio a 35 chilometri da Kirkuk. Secondo i media locali, uomini armati hanno ucciso quattro agenti delle forze di sicurezza e due membri di una milizia filo-governativa.