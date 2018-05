Roma, 12 mag. - "Noi daremo battaglia contro ipotesi di riforma delle tasse come quella che stanno trattando Lega e Cinque Stelle per abbassare le aliquote ai più ricchi e beffare il ceto medio. Se non dai nessun vantaggio a chi sta sotto i 30mila euro e regali sconti fiscali solo sopra gli 80mila euro fai un`operazione scandalosamente iniqua". Così il Segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina.