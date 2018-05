RDCongo: nessuna notizia dei due turisti inglesi rapiti

Kinshasa, 12 mag. - Nessuna notizia è filtrata fino a questo momento sui due turisti britannici e il loro autista congolese rapiti ieri da uomini armati che hanno ucciso una guardia del parco nazionale dei Virunga nell'est della Repubblica democratica del Congo. Sollecitati dall'Afp, né le autorità congolesi, né il parco, né l'Istituto congolese per la protezione della natura (Iccn), né l'ambasciata britannica hanno risposto sullo stato delle ricerche.

"Meno si parla, più abbiamo possibilità che il caso si risolva", ha sottolineato un osservatore della vita congolese. In un comunicato ieri sera, la Ong locale Centro studi per la pace, la democrazia e i diritti umani (Cepadho) ha incoraggiato l'esercito "e le autorità congolesi a mobilitarsi per ritrovare i turisti presi in ostaggio". I due sono stati rapiti da uomini armati che hanno ucciso una guardia nel parco dei Virunga, riserva naturale di specie protette come i gorilla classificata patrimonio mondiale dell'Unesco. In questo stesso parco, cinque guardie e un autista erano stati uccisi in un attacco compiuto da individui mai identificati il 9 aprile.