Orlando a Mdp: vecchie parole d`ordine favore a chi ci ha diviso

Roma, 12 mag. - "Se ci riproponiamo come eravamo, con le parole d`ordine che avevamo prima , facciamo un grande favore a chi ha lavorato per dividere il centrosinistra". Lo ha detto Andrea Orlando, parlando alla platea di Mdp riunita a Roma per l`assemblea "Restart".

Secondo Orlando "ci sono settori sociali che non si parlano più, che non si riconoscono nello stesso partito, si è allargata una faglia... o troviamo il modo di ridurre la faglia o forme nuove per mettere in relazione fra loro i gruppi dirigenti delle diverse forze".