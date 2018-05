Orlando: ok opposizione ma non manifesterei se cambiano Fornero

Roma, 12 mag. - "Il tema è: quali parole d`ordine per la nostra opposizione? Non sono convinto che se propongono un ritocco della Fornero o forme nuove di sostegno al reddito noi possiamo organizzare dellle manifestazioni contro. Io sono contro la flat tax ma dobbiamo andare a veder e dove si prendono i soldi. Attenzione a non compromettere il rapporto già deteriorato con le imprese in questo Paese". Lo ha detto Andrea Orlando, esponente della minoranza del Pd, intervenendo all`assemblea "Restart" di Mdp.